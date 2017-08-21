8月21日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●陸釋善意 國台辦交流局長率團來訪！黃文濤會晤柯P

大陸世大運代表團19日扺達台北，國台辦交流局長黃文濤以「團長顧問」身分隨團前來，成為蔡英文總統去年就職以來，國台辦訪台最高層級官員，大陸對蔡政府以具體行動釋出善意。而據知情人士透露，黃文濤及其他涉台官員20日中午已和台北市長柯文哲會見，黃除帶來陸方對世大運的祝福，也就明年滬台雙城論壇及兩市體育交流進行初步討論。

●12年國教課綱審議 放任各小組恣意而為！教部毫無立場 恐釀國文浩劫

教育部昨召開12年國教課綱課審大會，普通高中分組提出國文科必讀古文由20篇降為10或15篇，並將嫖妓、歧視原住民的文章列為新增候選名單中。對於國語文教育，教育部沒有自己立場，若放任各分組恣意而為，將釀成「國文浩劫」。

●吳敦義反獨未談統 柱姐憂心

國民黨第20屆第一次全代會昨登場，吳敦義正式接任黨主席。對於兩岸關係，吳敦義僅提「九二共識」，未提「一中各表」。吳表示，國民黨將遵守中華民國憲法，並在1992年與陸方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的共識上，推動兩岸交流，促進互利雙贏。

《蘋果日報》焦點要聞

●柯痛斥 鬧事是王八蛋 毆警男抓到了 再追15滋事者

世大運前晚開幕，反年改團體丟煙霧彈抗議，導致各國選手延誤入場，成國際笑話，5600名警力竟不敵200名抗議群眾，輿論嚴厲撻伐，警方昨亡羊補牢，逮捕毆警男子並追查15名滋事者，總統蔡英文要求維安單位確保不再發生類似情況，市長柯文哲昨也痛罵鬧事者是王八蛋。世大運中央安全指揮中心指揮官、內政部長葉俊榮也撂重話，若再發生，負責維安的分局長下台。

●9局下要命失誤 棒球3：4輸法國 明戰捷克 拼了

2017台北世界大學運動會昨天台灣在跆拳道品勢及男子舉重共奪下1銀2銅，但棒球比賽衛冕金牌的台灣棒球隊首戰法國，卻意外輸球，而晚場捷克又爆冷以4比3勝南韓，使得台灣棒球要取得晉級，明天對捷克、後天對南韓都非贏不可。昨天台法戰，台灣領先到9局下，只差1個出局數就能贏球，可惜中外野手王正棠接球致命失誤，才讓法國4比3逆轉勝。

●爛纏求合 莽男8刀刺死女友

又見恐怖情人！新北市一名男子，上月與女友分手後心有不甘，仍不時致電、傳訊息求合，前天深夜致電前女友，但前女友不耐煩質問：「你到底要幹嘛？」男子怒嗆：「我要殺妳！」隨即驅車前往前女友上班的售屋公司，一見面就拿出預藏的摺疊刀朝其身上連刺8刀，還一度與警方對峙持刀自殘，最後遭警方制伏，但前女友送醫後不治。

《聯合報》焦點要聞

●世大運失控 北市警局長竟然狀況外

世大運開幕遭陳抗團體阻撓失控，開幕儀式結束後，總統蔡英文立即邀國安、警察首長及台北市長柯文哲到官邸開會；據了解，警政署長陳國恩在官邸會議中，對台北市府警察局維安無法貫徹有意見。

●跆拳道／品勢奪銀 林侃諭比賽當表演

中華跆拳道隊昨天在品勢男、女個人項目收穫一銀一銅，女將林侃諭率先摘銀，為中華代表團在台北世大運的獎牌榜開張。林侃諭是跆拳道品勢正妹，她在決賽時的自由品勢加入難度更高的側翻、內轉與踢腿等動作，第一次個人獨力完成完整一套動作，成為中華代表團在本屆世大運首位奪牌選手。

●輕颱天鴿周一發陸警 東半部入夜有豪雨

輕颱天鴿（Hato，日本命名，天鴿座）昨下午生成後發展迅速，且朝台灣而來，氣象局昨晚十一點半已發布海上颱風警報，預計今天中午前後發布陸上颱風警報。從預測路徑，屆時花蓮、中部以南、幾乎半個台灣都會壟罩在暴風圈中，由於外圍環流強，今天下半天東半部風雨就會明顯，入夜可能會有豪雨，南部明天下半天也會有明顯風雨。

《自由時報》焦點要聞

●陳抗亂世大運 林揆：現行犯送辦

「反年改」團體阻撓世大運選手進場開幕式，丟臉丟到全世界，行政院長林全昨明確指示維安升級，只要在管制區內有任何陳抗團體或個人威脅到選手、觀眾安全及比賽秩序，警察務必嚴格執法，「以鐵腕強力排除，以現行犯移送法辦」。至於高音的汽笛喇叭若有妨害比賽進行之虞，亦應依法強力取締。

●不理各界撻伐 反年改還要鬧世大運閉幕式

反年改團體阻撓世大運開幕，造成各國選手無法入場，引發各界撻伐，警方正全力偵辦當天滋事者之際，警政單位又掌握情資，八月卅日閉幕式當天，反年改團體又將鬧場，欲向出席閉幕典禮的總統府年改會召集人、副總統陳建仁抗議；世大運「中央安全指揮中心」不敢掉以輕心，閉幕式將一級戒備，全力排除違法脫序行為。

●美中貿易戰若開打 梁國源︰將從三角貿易、供應鏈衝擊台灣

美國對中國啟動「三○一條款」調查，元大寶華經濟研究院院長、台大經濟系教授梁國源認為，一旦美中貿易戰開打，絕對不可能出現雙贏，將導致全球貿易及經濟受到程度不一的衝擊，美國本身也未必是贏家。不過，美國總統川普習慣以「交易式」方式處理對外事務，且「說得多、做得少」，加上調查時間長，美中可能會進行協商，最後可能不會祭出制裁措施，這回美中貿易爭端或許會「雷聲大、雨點小」。

※編按：不同報之相同新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)