《時來運轉》季後賽前哨戰 紅襪略勝一籌
美聯東區龍頭波士頓紅襪隊台北時間22日起作客克里夫蘭，與現居美聯中區第一的印地安人隊進行四連戰。兩軍目前都處於戰力鼎盛之際，目標均已鎖定季後賽，此次遭遇，無疑是提前為季後賽交手試探各自深淺。
紅襪隊自八月初取代洋基坐上美東首席後，戰績仍能維持在高檔，尤其20歲三壘手新秀戴弗斯（Rafael Devers)升上一軍後，不僅防守能力突出，其長打火力更是驚人，讓紅襪吃下定心丸。
此次與印地安人的四連戰首役，輪由費斯特（Doug Fister）登板先發，他在上周的補賽中曾和印地安人交手，主投4.1局失5分吞下本季第6敗（2勝），費斯特是季中才轉來紅襪，預料季後賽時將失去先發位置。
印地安人在明星賽前後拉下雙城隊攻佔上美中第一後，即開始盤踞首席，目前與追兵雙城、皇家兩隊仍保有5至7場勝差的安全差距，若能持盈保泰至季末，再次挺進季後賽、進而衛冕美聯冠軍仍可期待。
印隊本次四連戰首役輪到新秀克萊文傑（Mike Clevinger）先發迎敵。這位去年才登上大聯盟的新人，本季已站穩一軍位置，今年18場出賽有15次先發，戰績6勝5敗、自責分率3.75，是很有水準且穩定的成績。
克萊文傑在7月底曾和紅襪過招一次，但主投3局被敲7安失5分後退場，紅襪打者對他的打擊率超過四成，雖然沒有挨過全壘打，但壓制紅襪打擊群的能力仍深受考驗。
紅襪此次雖是在客場作戰，仍看好能在首戰中拿下勝利，以鞏固其在美東的領先。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。