《時來運轉》季後賽前哨戰 紅襪略勝一籌

紅襪先發投手費斯特。(美聯社資料照)

美聯東區龍頭波士頓紅襪隊台北時間22日起作客克里夫蘭，與現居美聯中區第一的印地安人隊進行四連戰。兩軍目前都處於戰力鼎盛之際，目標均已鎖定季後賽，此次遭遇，無疑是提前為季後賽交手試探各自深淺。

紅襪隊自八月初取代洋基坐上美東首席後，戰績仍能維持在高檔，尤其20歲三壘手新秀戴弗斯（Rafael Devers)升上一軍後，不僅防守能力突出，其長打火力更是驚人，讓紅襪吃下定心丸。

此次與印地安人的四連戰首役，輪由費斯特（Doug Fister）登板先發，他在上周的補賽中曾和印地安人交手，主投4.1局失5分吞下本季第6敗（2勝），費斯特是季中才轉來紅襪，預料季後賽時將失去先發位置。

印地安人在明星賽前後拉下雙城隊攻佔上美中第一後，即開始盤踞首席，目前與追兵雙城、皇家兩隊仍保有5至7場勝差的安全差距，若能持盈保泰至季末，再次挺進季後賽、進而衛冕美聯冠軍仍可期待。

印地安人新秀投手克萊文傑。(美聯社資料照)

印隊本次四連戰首役輪到新秀克萊文傑（Mike Clevinger）先發迎敵。這位去年才登上大聯盟的新人，本季已站穩一軍位置，今年18場出賽有15次先發，戰績6勝5敗、自責分率3.75，是很有水準且穩定的成績。

克萊文傑在7月底曾和紅襪過招一次，但主投3局被敲7安失5分後退場，紅襪打者對他的打擊率超過四成，雖然沒有挨過全壘打，但壓制紅襪打擊群的能力仍深受考驗。

紅襪此次雖是在客場作戰，仍看好能在首戰中拿下勝利，以鞏固其在美東的領先。

(中時電子報)