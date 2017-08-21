北韓嗆：不管關島還是美國本土都難逃彈襲

北韓第二次試射「火星－14」型洲際彈道飛彈的資料畫面。（圖/北韓勞動新聞）

北韓最高領導人金正恩(左)、美國總統川普。(圖/美聯社)

美國和南韓即將展開「乙支自由衛士」(Ulchi Freedom Guardian, UFG)聯合軍演之際，北韓官媒周日(20日)再嗆美國說，美韓軍演恐怕將目前的緊繃情勢推升到無法控制的核戰邊緣，還嗆聲不論關島、夏威夷還是美國本土，都已經遭到北韓軍隊鎖定，一個都逃不了。

根據CNN報導，北韓官媒在美國、南韓聯合軍事演習前1天大肆嗆聲說，北韓軍隊早已將目標對準關島、夏威夷和美國各地，屆時全美都會遭到無情的砲彈攻擊，北韓近日深受即將展開的美韓軍演刺激，再度放話砲轟美國會將緊繃情勢激化成失控的核戰！

美國和北韓近幾周以來，緊繃情況再度飆升，日前北韓聲稱計畫對美國關島地區發射4枚導彈，讓美國方面不得不緊急因應，隨即宣布本月21-31日將與南韓展開大規模聯合軍事演習，以穩定朝鮮半島局勢。美軍預計投入1.75萬兵力，南韓則派出5萬大軍，聯合澳洲、加拿大、英國、荷蘭等歐洲數國軍隊，模擬作戰、保衛韓國安全。

北韓最高領導人金正恩（前左）親自視察「火星-12」彈道飛彈的資料照片。(圖/北韓勞動新聞)

北韓最高領導人金正恩視察人民軍戰略軍司令部的資料畫面。（圖/北韓勞動新聞）

儘管北韓最高領導人金正恩不斷高調嗆聲，美國總統川普仍將下令軍隊如期舉行長達10天的大型聯合軍演，預計周一照常展開這場模擬北韓入侵的年度軍事演習，美韓將模擬防衛、保障南韓安全。

美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)和國防部長馬提斯(James Mattis)上周都公開表明，針對北韓頻頻發動導彈攻擊，美國仍然保持動用武力解決半島問題的選項。

(中時電子報)