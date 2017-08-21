世運大開幕搞不定 陸媒譏蔡政府：還想搞台獨？
世大運19日開幕式搞砸了，僅僅是反年改抗議團體數十人鬧場，開幕式運動員進場只見旗不見人，這一幕是世界大型比賽開幕式上從未有過的，曝露蔡英文政府維安能力不足。對此，陸媒《環球網》社評直接譏諷「如此丟人的台灣當局還想搞台獨？」
《環球網》指出，民進黨通過街頭鬧事和政壇極限鬥爭起家，給了台灣社會「造反有理」的最大示範。在世界絕大多數地方，民眾有意見也未必敢破壞大型國際體育賽事的開幕式，但台灣民眾就敢。
該文批民進黨在把島內有限的資源用到與大陸和台灣內部的政治鬥爭上，它追求的目標既無島內民眾的一致支持，又無力量優勢做保障，因為毫無實現可能性，等於台灣在空耗。台灣各利益群體都愈發任性陳抗，蔡英文政府治理權威就不斷流失。
如今，連場運動會開幕式都搞不好。蔡英文政府能組織什麼像樣的力量？對抗大陸壓倒性實力，而美國「軍事保衛台灣」的可靠性逐漸打折扣，一個追求「獨立」的台灣必將被窒息。
該文最後譏諷蔡英文和民進黨以為在卡拉OK唱著歌就能實現「獨立」。這個團隊還以為在台灣贏得了政權，就可以搞定中國大陸和整個世界。如此幼稚、狂妄，他們好似生活在無所不能的網絡虛擬世界中一樣。
(中時電子報)
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