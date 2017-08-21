LLB次青少棒》12比1扣倒美東 中華隊5連霸

桃園新明國中組成的中華代表隊大獲全勝。(摘自新明國中粉絲頁)

LLB次青少棒中華代表隊20日在延長賽以4比3險勝委內瑞拉，取得國際組冠軍。21日凌晨與美國組冠軍隊伍(美東)對決，結果以12比1大獲全勝，5局扣倒美東，為中華隊締造5連霸。

這支由桃園新明國中青少棒隊組成的代表隊戰力堅強，除了李灝宇帶頭打響攻勢的3分砲，投手陳志杰此役表現英勇，完投5局徹底壓制對手打線，讓火力凶猛的主場球隊美東無聲無息。

新明國中於2013、2016、2017年摘冠，台中中山國中則是在2014、2015年封王，2校接力為中華隊完成5連霸。

(中時電子報)