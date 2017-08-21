「台北藝穗節」開幕與民互動！574場演出！推6折優惠套票

2017台北藝穗節開幕表演團隊＿晚熟劇團＿忠字舞演出。（台北藝穗節提供）

今夏台北很藝術！台北藝穗節十歲了！涵蓋戲劇、音樂、舞蹈、戲曲、喜劇、歌舞劇、實驗音樂、裝置展演等多元類型，共153組表演團隊，將於8月20日至9月10日期間帶來574場精彩演出。除推出6折優惠「忠心套票」，還有多場免費藝文演出！讓藝文的種子從台北深根，徹底實踐藝術源於生活，而生活是藝術的來源，在生活中追求藝術之美的存在！

2017台北藝穗節開幕＿動土儀式貴賓：台北市文化基金會副執行長楊淑鈴（左）、台北市市長鍾永豐（中）、台北藝穗節協同策展人林欣怡（右）。（台北藝穗節提供）

「藝穗開幕，不僅要將藝術表演搬演到戶外讓更多人遇見，更要與觀眾產生連結，使觀眾成為演出的一份子，這就是藝穗精神。」---2016台北藝穗節開幕統籌張吉米

台北表演藝術新秀的年度盛會－台北藝穗節，集結80餘組創意滿點的表演團隊，8月20日下午三點開始，將在國家兩廳院-劇院生活廣場至南門市場一帶，設有13個風格各異的表演區域，讓人走到哪、坐到哪、看到哪都能與藝術相遇，展現新興表演團隊的熱情與企圖心。此外，今年藝穗節集結表演團隊共同推出「忠心套票」最高有6折優惠。

秉持著藝穗（Fringe）於主流場館外遍地開花的精神，台北藝穗節於第十年首度進攻國家主要表演場館，在國家兩廳院生活廣場外展開一連串游擊行動，今年的開幕現場以房地產買賣為概念，搶攻台北市民的生活。

2017台北藝穗節開幕＿街舞團隊皮塔制料與水舞共舞。（台北藝穗節提供）

設有『接待中心』、靜態展演的互動帳篷-『拆除預定地』、『藝穗好好看』主舞台、闡述各方立場的『公民肥皂箱』與散布街頭的『目擊表演現場』舞台，將生活地景與表演藝術融合，並邀集民眾在看似熟悉的環境下與表演親近，帶來另一種觀演驚喜！開幕活動最後的動土儀式，以象徵多產的金鏟子一起呼喊「鏟出好作品」，為邁入第十年的台北藝穗節拉開精彩序幕。

2017台北藝穗節開幕表演團隊＿bePLAY必玩創製所。（台北藝穗節提供）

在定點的展演之外，結合導覽與演出的「藝穗城南散步」也是活動另一亮點。由在街頭導覽界有「城市漫遊者」之稱的水瓶子，帶領眾人以雙腳探訪行政機關林立的海南特區。在感受當地歷史與文化之餘，音樂演出、浪漫天橋愛情故事或令人膽顫心驚的街頭搶案將時不時在導覽路線上演，將會是場前所未見的全新體驗。

活動正式於下午三點開始，13個區域輪番上陣。網路有紅人星座大師唐立淇，台北藝穗節有素人「星座大師白淑麗」，現場只出一張嘴的開運解惑樣樣來，幽默無厘頭的表演方式逗得眾人哈哈大笑不捨離開；「白油」以現場油水投影與飛碟鼓彈奏，帶來令人心曠神怡的愉悅演出；遊走在兩廳院至南門市場一帶的羅斯福路，沿路表演四處可見。

街頭藝人出身的「巴奇先生」帶著生活可見的桶子水管，看似隨性地敲打演奏，時而強勁猛烈時而輕鬆的節奏，讓觀眾忍不住隨之搖擺；「夢遺少女的劇場」融合阿美族傳統歌謠與當代舞蹈的演出，在官方機構林立的南海特區觀賞，別有深意；「仙飄飄新媒體劇團-致理科技大學」以歌仔戲全妝上陣，大秀新媒體與傳統戲曲的創新融合，令人驚艷。最後的壓軸演出，則由街舞團體「皮塔製料」在水舞齊發的國家兩廳院-劇院生活廣場中，來場人與水的Free Style尬舞，全場氣氛嗨到最高點。

2017台北藝穗節開幕活動，參加團隊精心扮裝全力宣。（台北藝穗節提供）

藝穗俱樂部 期間限定玩樂場

在8月20日至9月10日的活動期間，除豐富的精采節目外，活動基地「藝穗俱樂部」開幕當天起將於牯嶺街小劇場二樓開張，免費對外開放，不僅打造充滿表演物件與演出記憶的空間，舉辦各式免費講座與工作坊，還邀請表演團隊與藝評人開展夜夜直播，以即時互動影像拉近藝術家與觀眾之間的距離。好玩活動每日不間斷，僅茶水有價，交流分享無價，歡迎任何對表演藝術有興趣的朋友隨時湊一腳，親身體驗表演的魅力。

今年是是台北藝穗節的10週年同時也是藝穗節起源地「愛丁堡藝穗節」的70週年。在這個歡欣鼓舞的年份，國際各個藝穗節都在尋求共同合作的機會。藝穗俱樂部特別邀請到北美—加拿大藝穗節慶巡演的紀錄片《On The Fringe》來台首映，該紀錄片跟拍8位藝術家、6齣作品、穿越10座城市的藝穗之旅，並邀請製片與導演前來分享，帶領台灣的觀眾與創作者看見世界彼方的藝穗能量。

活動期間，也有免費的特別演出在此發生：2016年震撼表演藝術節的「法會劇場」《進劇場菩薩摩訶薩》將再度重現，另有多元性別之夜，以「關於身體，我們能有更多想像」為題，上演陰男艷舞秀《那裏長出花》演出片段與放映探討邊緣性別的紀錄片《晃遊身體》放映。活動皆為免費，歡迎自由參與。

2017台北藝穗節開幕表演團隊「白油」於戲台茶館演出，以水與油的投影結合現代舞、飛碟鼓等。（台北藝穗節提供）

十週年創舉「忠心套票」 6折優惠史上最狂

喜愛追劇嘗鮮、勇於挑戰的觀眾，好消息來了！今年藝穗節集結表演團隊共同推出「忠心套票」，只要在「西門紅樓藝票亭」或「藝穗俱樂部」購買10檔台北藝穗節節目，即可享票券6折及獲得闕佬戲票收納夾與忠心徽章等超值優惠，一同以錢包支持嶄新創作。

2017台北藝穗節開幕活動，將表演藝術帶至街上、巷弄間，讓生活與表演藝術更為緊密。（台北藝穗節提供）

WeMo Scoter交通新選擇 拉近藝術與城市生活距離

今年台北藝穗節與台北市新創智慧電動機車租借服務 WeMo Scooter 攜手合作，除了在 WeMo Scooter 的官方APP上標記 39 個台北藝穗節的表演場地與相關資訊之外，較難以抵達的表演場地如「大稻埕碼頭」及「微遠虎山」，並在演出前先提供數台WeMo 機車，讓此區域可供租借機會大幅提升，觀眾騎 WeMo 看表演更方便 。 WeMo Scooter 透過提供環保便捷的交通新選擇，將藝術連結城市生活的每個角落，距離再也不是與表演疏離的藉口。

每年夏末，將全台北市特色生活空間轉為演出場域，乘載各式創意演出的自由舞台－台北藝穗節，為亞洲唯一不設限、不審核的創作平台，提供新興藝術家另類表演空間及建立全方位扶植創意新鮮人的機制，吸引許多創作者前來參與 。無論是在遊艇上悠閒演繹精采人生，或是在大稻埕各式歷史空間、咖啡店等39個不同場地裡上演574場演出。各式音樂演出、喜劇、歌舞劇、行動藝術、裝置展演及來自異國的文化獻藝，與藝穗俱樂部每晚的免費活動，皆歡迎市民踴躍參與。

(中時電子報)