李來希：我的臉書不會因被灌爆就關閉
2017世大運19日開幕，卻發生陳情抗議，讓選手一度進不了場。全國公務人員協會理事長李來希的臉書這兩天來，被大批網友灌爆。他昨日下午貼文表示「我的臉書不會因為有人灌爆，就像鴕鳥ㄧ樣刪除或關閉，這就是ㄧ種自我負責的基本態度！」
世大運開幕式因場外發生陳抗事件，讓各國運動員一度無法進場，引發大批民眾不滿，有許多網友將矛頭指向李來希，這兩天李來希臉書有許多網友留言批評。
對於網友留言批評，李來希昨在臉書轉貼《美國之音》新聞，他表示，「酸民們，請看看國外媒體怎麼對待示威者，再回頭看看你們的嘴臉，可以住嘴了嗎？」
該文點燃網友怒火，痛批李來希「不思反省，民心項背，只能說祝福你，這些自大自私的人」、「你們表達自己的意見是沒錯，但你們做事前都不會用腦袋想一想，難道腦袋裏就只有錢錢錢嗎？」、「退休金砍太少了所以才吃飽閒閒亂台灣」、「你們有抗議的權利，但是國家的尊嚴被你們羞辱的蕩然無存！」
李來希昨天下午又再度貼文，他表示「我的臉書不會因為有人灌爆，就像鴕鳥一樣刪除或關閉，這就是一種自我負責的基本態度！」
(中時電子報)
文章來源：李來希臉書
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