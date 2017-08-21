超正星二代捷運遇色狼 被兩度摸腿「氣到胸痛」

焦恩俊愛女焦曼婷甜美可愛，受到不少關注。(圖／翻攝自焦曼婷臉書)

昔日小生焦恩俊愛女焦曼婷，頂著星二代光環進演藝圈，水汪汪大眼加甜美笑容，引起不少討論，近日她透露搭捷運時，被變態性騷擾，讓她氣到胸口痛，並提醒女生遇到這種事要大聲吶喊。

焦曼婷透露搭捷運時，被一個阿公摸腿，「上車時他靠我很近，碰了我一次，當下我想說人很多，所以沒有特別反應，但我開始注意他，沒想到下車的時候，他故意往我這邊靠，然後又摸了一次，然後馬上趁人多時跑了」，讓她氣到胸口痛。

她因為來不及反應，無法直接回罵他，不過她認為阿公伸鹹豬手的行為很可恥，並表示下一次再碰到，一定會罵對方並打他，也提醒女生遇到這種事要大聲吶喊，不要姑息色狼。

(中時電子報)