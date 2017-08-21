超正星二代捷運遇色狼 被兩度摸腿「氣到胸痛」
昔日小生焦恩俊愛女焦曼婷，頂著星二代光環進演藝圈，水汪汪大眼加甜美笑容，引起不少討論，近日她透露搭捷運時，被變態性騷擾，讓她氣到胸口痛，並提醒女生遇到這種事要大聲吶喊。
焦曼婷透露搭捷運時，被一個阿公摸腿，「上車時他靠我很近，碰了我一次，當下我想說人很多，所以沒有特別反應，但我開始注意他，沒想到下車的時候，他故意往我這邊靠，然後又摸了一次，然後馬上趁人多時跑了」，讓她氣到胸口痛。
她因為來不及反應，無法直接回罵他，不過她認為阿公伸鹹豬手的行為很可恥，並表示下一次再碰到，一定會罵對方並打他，也提醒女生遇到這種事要大聲吶喊，不要姑息色狼。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。