又撞船 美驅逐艦新加坡與商船相撞 5傷10失蹤

約翰·S·麥凱恩號驅逐艦。(美聯社)

神盾艦費茲傑羅號被撞後，右舷艦橋下被撞出一個大洞，毀損嚴重。(圖/美聯社)

費茲傑羅號驅逐艦擦撞後停泊在橫須賀港。(美聯社)

(10:00更新)約翰·S·麥凱恩號驅逐艦現在用自身動力，前往新加坡港。

美國第七艦隊今發表聲明，海軍一艘導彈驅逐艦周一早晨，在新加坡東邊海域和一艘商船相撞。目前已知有5名美國士兵受傷、另外有10士兵失蹤。

根據CNN報導，這艘約翰·S·麥凱恩號驅逐艦(USS John S. McCain)周一早上約5:30左右，在前往新加坡港口時，和這艘商船Alnic MC相撞。初步報告顯示這艘美國船艦後側受損，目前仍能夠自已運行，但報告沒有說明商船撞船後的狀況。目前商船網站上的資料顯示，這艘Alnic MC是艘約3萬噸、60呎長的運油船，掛的是賴比瑞亞的旗幟，它的狀態顯示目前沒有裝滿油。

目前搜救行動已經開始進行，新加坡船隻和直升機都已經出動。美利堅號兩棲突擊艦(USS America)上的魚鷹機也已出動。

約翰·S·麥凱恩號驅逐艦是以美國共和黨大老、前總統候選人約翰‧馬侃(John McCain)的父親和祖父命名，這兩人都是海軍上將，參議員本人是海軍上尉。馬侃在推特上說，他和其妻今晚將為船上士兵禱告，並感謝搜救人員的努力。本月初這艘驅逐艦到南海航行，一度逼近美濟礁僅6海浬。

這是美軍在這2個月以來第2起撞船事故，之前費茲傑羅號驅逐艦(USS Fitzgerald)6月17日在日本外海和商船擦撞、導致7名海軍士兵死亡。

今年美國海軍駐紮在橫須賀基地的軍艦已經出了四次意外，除了費茲傑羅號撞船事件外，5月9日查普蘭湖號飛彈巡洋艦(USS Kake Champlain)在朝鮮半島外海，遭到小漁船撞擊。1月下旬，安提坦號飛彈巡洋艦(USS Antietam)在東京灣下錨泊船時意外擱淺。

(中時電子報)