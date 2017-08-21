中國威脅升高 印度媒體狂打「台灣牌」

印度媒體報導台灣的「新南向政策」。（Daily News & Analysis）

中國大陸與印度在洞朗持續對峙，事態走向膠著，印方在面對中國的軍事壓力下，開始出奇招，狂打「台灣牌」。

印度媒體「每日新聞與分析」（Daily News & Analysis）近日報導，稱同樣面對中國威脅，印台關係更趨緊密。印度現在力推「東向行政策」，旨在成為東南亞地區平衡的參與者，而這與民進黨的「新南向政策」有可以合作的空間。

報導指出，如果印台雙方加強經貿合作，印度製造業可以幫助台灣降低對中國的依賴程度，而且在國家安全方面，雙方立場一致。

無獨有偶，今年7月，印度知名雜誌《今日印度》（India Today）使用極具爭議的封面。該封面將中國地圖畫成一隻母雞，但是卻缺了台灣和西藏，旁邊還有一個象徵巴基斯坦的小雞。

(中時電子報)