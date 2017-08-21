小孩喊媽媽 市川海老藏爆有望娶大姨子

市川海老藏一雙兒女傳對小林麻耶依賴性很高，兩人被爆成婚有譜！（圖／取自部落格）

日本歌舞伎男星市川海老藏先前主播愛妻小林麻央因癌症病逝，他心痛不已，讓人看了不捨。不過他所屬的「梨園」希望市川海老藏能再找個伴幫他打點生活，而現在傳出小林麻央的姐姐小林麻耶幫忙照顧妹妹一雙兒女，小孩喊她「麻耶媽媽」，有指兩人成婚有望。

先前小林麻央過世後，就曾爆出市川海老藏有可能會娶大姨子小林麻耶為妻，全因在小林麻央還在世時，都由小林麻耶照顧，更扛起幫忙照顧妹妹一雙兒女的重責大任。加上「梨園」規矩，一個歌舞伎男星沒有女人打點生活是不行的，而小林麻耶現在也會幫忙出席市川海老藏一雙兒女的學校活動，加上小孩對她依賴性很高，喊她「麻耶媽媽」；因此就有消息透露，認為市川海老藏和小林麻耶再婚可能有譜！

(中時電子報)