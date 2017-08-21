麥葛雷格又放狂言：想贏我 除非李小龍復活

愛爾蘭戰士麥葛雷格自稱是舉世無雙的格鬥家。(美聯社資料照)

826世紀拳賽將至，UFC拳王麥葛雷格再發狂言！他接受《TheMacLife》獨家專訪時表示，梅威瑟與他根本不是同一等級的格鬥選手，梅威瑟唯一能打贏他的機會，就是想辦法讓傳奇武術家李小龍復生。

「世界上有和我同一級的綜合格鬥家嗎？」麥葛雷格狂妄表示，普天之下除了李小龍他誰都不放在眼裡。「梅威瑟必須讓李小龍復活，然後跟他對練才有機會贏我。因為我攻擊的方式太凶狠，只有李小龍才能模仿我的格鬥技，我不是尋常的格鬥家或是拳擊手，我是另一個境界的超級高手。」

由於強調實戰的精神，李小龍被許多選手尊為MMA(綜合格鬥)啟蒙之父，包括UFC主席懷特都大力讚揚李小龍。懷特曾說：「綜合格鬥之父就是李小龍，他有現代化的訓練方式以及他的技巧與哲學，他啟發我們最強的武術沒有固定招式，因為你必須揉合各家各派。」

儘管出身愛爾蘭，征戰UFC的麥葛雷格也熟知李小龍的大名。「8月26日，我會證明我的能耐給所有人看。」然而比賽將以拳擊規則進行，麥葛雷格自豪的超強格鬥技屆時恐怕派不上用場。

(中時電子報)