麥葛雷格又放狂言：想贏我 除非李小龍復活
826世紀拳賽將至，UFC拳王麥葛雷格再發狂言！他接受《TheMacLife》獨家專訪時表示，梅威瑟與他根本不是同一等級的格鬥選手，梅威瑟唯一能打贏他的機會，就是想辦法讓傳奇武術家李小龍復生。
「世界上有和我同一級的綜合格鬥家嗎？」麥葛雷格狂妄表示，普天之下除了李小龍他誰都不放在眼裡。「梅威瑟必須讓李小龍復活，然後跟他對練才有機會贏我。因為我攻擊的方式太凶狠，只有李小龍才能模仿我的格鬥技，我不是尋常的格鬥家或是拳擊手，我是另一個境界的超級高手。」
由於強調實戰的精神，李小龍被許多選手尊為MMA(綜合格鬥)啟蒙之父，包括UFC主席懷特都大力讚揚李小龍。懷特曾說：「綜合格鬥之父就是李小龍，他有現代化的訓練方式以及他的技巧與哲學，他啟發我們最強的武術沒有固定招式，因為你必須揉合各家各派。」
儘管出身愛爾蘭，征戰UFC的麥葛雷格也熟知李小龍的大名。「8月26日，我會證明我的能耐給所有人看。」然而比賽將以拳擊規則進行，麥葛雷格自豪的超強格鬥技屆時恐怕派不上用場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。