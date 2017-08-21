NBA》展現領袖風範 林書豪送全隊西裝

林書豪與恩多耶、大哥林書雅一起合照。(取自POPO CHUNG推特)

要如何展現籃網領袖與一哥風範，林書豪做出最佳示範！林書豪21日傳出，將贈送每位籃網隊友1套由知名設計師恩多耶製作的西裝，讓全隊可在新球季開幕戰，也就是10月19日遭遇溜馬那天穿上帥氣西裝亮相，實在有夠貼心！

林書豪跟恩多耶、自己大哥林書雅合照，21日也在推特上曝光，直接宣告這個體貼籃網隊友的消息，來自塞內加爾的恩多耶，曾幫帕森斯、麥格瑞迪、李文斯頓、傑夫范岡迪、凱文哈特等NBA球員、教練或美國藝人設計過西裝。

不過林書豪反而沒在個人社群網站公布這個消息，而是在IG貼出自己跟爸爸林繼明、媽媽吳信信與林書雅的合照，來幫媽媽慶祝生日快樂，「媽媽生日快樂！看起來這些日子以來你已經比爸爸還要高了，哈哈！」

其實不只是林書豪母親過生日，他自己的29歲生日也快到了，時間是在8月23日，屆時球迷別忘記去到他的社群網站上面，跟豪哥說聲生日快樂吧！

(中時電子報)