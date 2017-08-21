「喜劇之王」傑利路易斯辭世 享壽91歲
好萊塢「喜劇之王」傑利路易斯（Jerry Lewis）美國時間20日上午9點傳出在自拉斯維加斯自宅中過世，享壽91歲，隨後他的經紀人也證實死訊，讓不少影迷相當震驚。
傑利路易斯代表作包含1960的《門房小弟》外，讓許多人相當熟悉的莫過於和導演馬丁史柯西合作的《喜劇之王》！不過晚年的他身體狀況不佳，本身除了有糖尿病及慢性肺病外，他也罹患了前列腺癌及心臟病問題，今年6月才曾因身體不適送醫，沒想到昨就傳出令人遺憾的消息。
儘管傑利路易斯身體狀況不佳，但他對表演卻依舊有熱忱，晚年還是參與了脫口秀及電影等工作，2016年還和尼可拉斯凱吉合作《灰色警界》。一生演出無數作品，更曾以喜劇演員身分創下好萊塢最高薪演員紀錄！
(中時電子報)
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