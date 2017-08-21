川普將發表全國演說 阿富汗戰事是否擴大受矚目

美國總統川普將在美東當地時間21日晚間9時發表全國演說，講述美國對阿富汗戰事新策略。川普政府的阿富汗政策是否針對大南亞地區，包括巴基斯坦在內擴大戰略， 或退出阿富汗不再把全力集中於擊退塔利班，廣受各界矚目。

白宮20日發布聲明指出，川普於21日晚間9時在位於華府西南方的邁爾堡（Fort Myer）軍事基地發表演說，「提供美國在阿富汗和南亞戰鬥前進道路的最新進展」。

阿富汗戰爭開打至今已持續近16年，美東時間晚上9時是美國電視黃金時段，美國總統每每在此一時段發表重大政策和演說。

川普 18日在大衛營召集包括國防部長馬提斯、白宮安全顧問麥克馬斯特等核心成員，研商包括阿富汗在內的國安軍事議題；並於19日 推文說，「我在大衛營與我們很有天分的將領及軍事領袖共度了重要的一天，我們作出了許多決定，包括與阿富汗相關的決定」。

目前約有8400名美軍和5000名北約部隊支援阿富汗安全部隊。

(中時)