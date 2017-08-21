川普將發表全國演說 阿富汗戰事是否擴大受矚目
美國總統川普將在美東當地時間21日晚間9時發表全國演說，講述美國對阿富汗戰事新策略。川普政府的阿富汗政策是否針對大南亞地區，包括巴基斯坦在內擴大戰略， 或退出阿富汗不再把全力集中於擊退塔利班，廣受各界矚目。
白宮20日發布聲明指出，川普於21日晚間9時在位於華府西南方的邁爾堡（Fort Myer）軍事基地發表演說，「提供美國在阿富汗和南亞戰鬥前進道路的最新進展」。
阿富汗戰爭開打至今已持續近16年，美東時間晚上9時是美國電視黃金時段，美國總統每每在此一時段發表重大政策和演說。
川普 18日在大衛營召集包括國防部長馬提斯、白宮安全顧問麥克馬斯特等核心成員，研商包括阿富汗在內的國安軍事議題；並於19日 推文說，「我在大衛營與我們很有天分的將領及軍事領袖共度了重要的一天，我們作出了許多決定，包括與阿富汗相關的決定」。
目前約有8400名美軍和5000名北約部隊支援阿富汗安全部隊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。