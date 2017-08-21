MLB》超短命抗爭 大聯盟主審暫停陳抗

主審(左)被球砸到，防護員上前檢視。(美聯社資料照)

為了抗議日漸囂張的球員，大聯盟主審19日發起和平抗爭，每個主審執法時都戴上白色腕帶，抗議聯盟官方漠視主審權益。然而這項陳抗僅持續短短1天半，20日裁判工會再度發表聲明，暫停抗爭行動。

原因是大聯盟主席曼佛雷德閃電做出回應，願意親自與裁判工會進行會談，裁判工會基本上滿意這個結果，他們決定「在會談之前暫停配戴白色腕帶，以回應聯盟的善意。」除了球員的言語暴力，裁判工會也表示他們還有其他的問題要請官方一併解決。

不過抗爭事件的導火線，也就是老虎二壘手金斯勒很不屑地說：「我才不在乎，最好他們一輩子都戴著那個白色腕帶。」金斯勒日前嗆聲主審賀南德茲，叫他轉行，結果只被判罰款，最終引起裁判工會串聯抗爭。

(中時電子報)