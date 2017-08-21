世界「四大軍校」之一 俄羅斯伏龍芝曾設中國專班

顧靜超接受金質獎章。(圖/擷自weiwenku網)

伏龍芝軍事學院。(圖/擷自weiwenku網)

俄羅斯伏龍芝軍事學院2017年畢業典禮日前在莫斯科紅場隆重舉行，來自中國的顧靜超被授予象徵該院最高榮譽的金質獎章，為他頒發金質獎章和畢業證書的是俄羅斯陸軍副總司令。陸媒追述伏龍芝軍事學院曾設中國專班，中共劉伯承元帥、八路軍副總參謀長左權將軍、空軍司令員劉亞樓上將等都曾到此留學深造。

伏龍芝軍事學院全稱「榮獲列寧勳章、十月革命勳章、蘇沃洛夫勳章和紅旗勳章，以米哈伊爾·瓦西利維奇·伏龍芝命名的軍事學院」。由這個名字便能感受到，它作為前蘇聯和俄羅斯軍事學院功勳卓著的氣質。同時，它在世界範圍內同樣久負盛名，與英國桑赫斯特皇家軍事學院、美國西點軍校以及法國聖西爾軍校並稱世界「四大軍校」。

從1918至1998年的80年間，有26名蘇聯元帥，60名蘇聯兵種主帥、兵種元帥和大將，700名蘇聯英雄，17名俄羅斯聯邦英雄以及數以萬計的將校出自這所學府。眾多的著名人物包括蘇聯國內戰爭期間的傳奇紅軍將領夏伯陽，衛國戰爭期間戰功卓著的朱可夫、科涅夫、馬利諾夫斯基、羅科索夫斯基、巴格拉米揚、扎哈羅夫、葉廖緬科、梅列茨科夫、索科洛夫斯基、崔可夫等將帥。同時，伏龍芝軍事學院還一直是蘇聯軍事科學的研究中心，曾被人們冠以美稱「紅軍大腦」。

上世紀20年代中期，為在中國第一次國共合作時期培養高素養軍事幹部，學院保留了四個名額給國民黨黨員。1927 年大革命失敗後，中共開始派遣大批學員赴蘇聯學習軍事。蘇聯相應對中國學員開放一大批軍事院校，還在伏龍芝軍事學院開設了專為中共培養高級軍事指揮幹部的「特別班」，劉伯承、劉雲、屈武、陳啟科、黃第洪和左權就讀於該班。

中共政權1949年成立後，仍然有許多中國軍人赴俄羅斯學習。現任中國人民解放軍國防大學校長鄭和中將也畢業於伏龍芝軍事學院，是軍事學碩士。被選派至俄羅斯學習的中國軍人必然是優秀的。此次獲得金質獎章的顧靜超是其中的佼佼者。因為自1950年設立金質獎章以來，能夠獲此殊榮的寥寥無幾，「所有課程考試、帶分考查都必須是滿分（5分）」是其嚴苛的評選標準。

(中時電子報)