林全赴立院報告：將啟動電力總體檢
立法院第三次臨時會今日邀請行政院長林全針對815大停電事件進行專案報告，林全表示，將在6周內啟動電力總體檢；藍營立委則在報告前舉海報表達抗議立場。
行政院送達立法院書面報告中，林全向全體國民致歉說，「單一突發事件不會影響政府推動能源轉型的決心」。
報告指出，這起事件與尼莎颱風造成鐵塔倒塌導致和平電廠無法送電，都凸顯出台灣電力系統有過度依賴「集中式」發電系統，及脆弱的能源「管網輸儲」基礎建設，目前現有天然氣供應、儲存，也無法滿足未來能源轉型需求。
報告指出，行政院已責成行政院政務委員吳宏謀組「815停電事故行政調查專案小組」，並已召開過2次會議，統計受影響用戶約438萬戶，全台輪流停電包含17縣市、99鄉鎮區，電梯受困等救助案件約900件、工業區391家、加工出口區32家廠商有初步損失。
為全面檢視國家供電、輸電結構，行政院已責成政委吳政忠規畫啟動「電力系統總體檢」；為落實智慧電網，行政院已核定「智慧電網總體規畫方案」。
報告指出，單一突發事件不影響政府推動能源轉型決心，這次事件也提醒未來能源轉型工作，須更重視電力系統安全，提升備轉容量率。
(中時)
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