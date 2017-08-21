米粒挑鞋喔喔叫給意見 伊能靜：像一隻小猴子

米粒十足小大人模樣給意見，伊能靜透露：「她覺得好看的，挑鞋子時會喔喔喔的叫」。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜有女萬事足，樂於分享1歲愛女「小米粒」的生活點滴，而正值成長階段的小米粒不僅活力十足、也對外界事物充滿好奇，當伊能靜帶著一對子女外出買鞋時，小米粒給哥哥很多意見，會喔喔喔的叫，十足小大人模樣，伊能靜也說：「她像一隻小猴子」。

小米粒活潑不怕生，伊能靜帶著兒子「小哈利」和女兒外出買鞋時，對外界事物充滿好奇的小米粒，在店裡四處走，開心和每個人揮手，伊能靜更形容女兒：「笑的眼睛眯成一彎月亮」，看著媽媽和哥哥挑鞋子時，米粒給很多意見，伊能靜寫下：「她覺得好看的會的，會喔喔喔的叫，她像一隻小猴子，正在學習人類語言的進化。」

伊能靜也分享，小哈利會主動幫忙照顧妹妹，小米粒會伸手摸哥哥的五官，小哈利不但沒生氣，而是超暖說：「對，我是哥哥呦」，看著兄妹超暖互動，伊能靜開心寫下：「米粒小姐的媽媽今天帶著高高的小王子哥哥和還小小的米粒上街，米粒媽媽非常快樂」，字裡行間滿是幸福。

(中時電子報)