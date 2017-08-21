王丰：警察局長不是總統侍衛長 憑什麼當炮灰？

台北市警察局長邱豐光。（資料照,張鎧乙攝）

台北世大運開幕遇陳抗，導致多國代表團選手一度無法入場，還有人現場施放煙霧彈，不過台北市警察局長邱豐光一度對媒體表示沒有群眾突破封鎖線，也沒有煙霧彈，挨批「狀況外」。對此，作家王丰表示，警察局長又不是總統侍衛長，憑什麼要他當炮灰？

據聯合新聞網報導，世大運開幕當晚有人丟擲煙霧彈，府院高層第一時間掌握，反而是台北市警察局長邱豐光一度對媒體表示沒有群眾突破封鎖線，也沒有煙霧彈，「因抗議民眾的汽笛聲太吵，選手不願先入場」。據報導指出，有相關人士透露，陳抗團體數度突破封鎖線，大家不滿台北市警局一再出包，「實在對社會無法交代」。

對此，王丰說警察不是看門員，憑什麼要警察局長事必躬親，事事都要站到最前線，他又不是大羅神仙，什麼大事發生了，他就必須騰空降臨事發地點跳加官？「警察局長不是總統侍衛長，他沒有必要總統在哪裡，他就必須跟在旁邊當東廠帶刀侍衛」。

王丰說軍公教警消年金的腰斬，這個不義是今天的執政黨造成的。法律究其既往的這個惡例，是今上開創的。反年改的團體如影隨形，緊追今上，這也是今上蠻橫硬幹「改革」必須「承受之重」。「如果有人要把今上理當『承受之重』硬要轉嫁給區區一個台北市警察局長，豈不覺得當局是把台北市警察局長晉升為行政院長了嗎？」

王丰認為，如果警政當局如果要「檢討」邱豐光，其實更應當「檢討」的是當局的年改政策的「不義」，縱使是犧牲了一百個邱豐光，那也是把箭射在了靶子之外啊！

(中時電子報)