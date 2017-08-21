陳抗擾世大運閉幕？ 林全：應加以排除

陳抗團體日前在世大運開幕時，阻擋多國運動員進場，如何在世大運閉幕防患未然？行政院長林全表示，這種情況不可預期，但未來若遇相關情況應加以排除，避免我國舉辦的國際賽事受到傷害。

林全今（21日）早前往立法院報告815全台大停電並備詢，會前受訪時表示，陳抗團體在世大運的做法受到社會各方的譴責，他感到相當遺憾，且對國家的傷害也很大。

林全昨邀集內政部長葉俊榮、警政署長陳國恩等人召集會議。他表示，世大運開幕事件需要檢討，是否能有更好的做法，警察執勤相當辛苦，但要找到有效的執法方式，若可能妨礙運動員或觀眾的安全，應在第一時間強烈執法。

另台北市警局長邱豐光第一時間受訪時，竟然不知有人丟擲煙霧彈。林全說，人事的就責和檢討，將會在世大運結束後通盤檢視，認真努力的警察同仁會給予獎勵，執法疏失或不力的也會徹底檢討。

(工商)