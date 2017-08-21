罷昌第三階段啟動 今繳三萬連署書

罷昌行動通過第二階段，接下來將啟動第三階段。(中天新聞)

罷免黃國昌的連署超過2.5萬門檻，今天將送件至新北市選委會備審。

罷免時代力量立委黃國昌的第二階段連署在今天(21日)到期，北北基安定力量聯盟已整理好三萬份連署書送至新北市選委會，若通過審核即可進入第三階段罷免活動。

據了解，安定力量聯盟實際收到的連署書將近四萬份，為確保萬無一失，篩選掉可疑的三千多份，經由警車護送，稍早已送至新北市選委會；安定力量聯盟指出，黃國昌只會作秀，沒有在做選民服務，希望藉由這次罷免給政客一個教訓。

新修《公職人員選舉罷免法》規定，罷免分三階段，第一階段是取得原選區選舉人數1％連署；目前則是進入第二階段，必須在60天內取得原選區10％選舉人連署；第三階段就是真正的罷免投票，當贊成票達選區4分之1選舉人數，以新北第12選區來看，約6萬2800票左右，就能通過罷免案。

(中時電子報)