世大運水球賽 中華隊戰英國 上半場落後

中華台北水球隊對上強敵英國隊，上半場以2比7暫時落後。（莊旻靜攝）

中華台北水球隊對上強敵英國隊，上半場以2比7暫時落後。（莊旻靜攝）

2017台北世大運水球比賽中華台北第3場對上強隊英國隊，中華台北在第一節未能取分，英國隊則以6分差距領先，不過中華台北在第二節隨即發動猛烈攻勢，在第二節拿下2分，上半場以2比7暫時落後。

(中時)