林佑星被休夫1年半 前妻繞一圈「想要回來」
本土劇演員林佑星去年和小19歲嫩妻張晏菻離婚，女方以簡訊「想要自由，我不愛你了」，斬斷3年婚姻，事隔1年半，兩人仍會因兒子見面，關係斷不開，媽媽更爆料前媳婦「現在有點想要回來」。
據《蘋果日報》報導，林佑星坦言離婚很像只是「分手」，還是會喊張晏菻「老婆」，兩人常因兒子見面吃飯，他透露前妻因太年輕就結婚生子，還想去外面體驗人生，繞了一大圈後，最近開始顯露出較多母愛，他鬆口可以接受破鏡重圓，「有孩子在，我跟她關係斷不開。」
他仍希望可以讓小孩有個完整的家，就趁機探媽媽口風：「那我們再結可以嗎？」媽媽也贊同，並爆料前媳婦「現在有點想要回來」，要兒子想清楚，外人都覺得變單親爸爸的林佑星很慘，不過他冷靜說：「只要放下，就不會那麼痛。」
(中時電子報)
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