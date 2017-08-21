阻藍營倒閣？ 副閣揆林錫耀會親民黨團

行政院副院長林錫耀今（21日）拜會親民黨團，傳有意阻止國民黨合縱連橫倒閣。行政院長林全表示，倒閣是憲法賦予立法院的職責，他們予以尊重，但目前親民黨團沒有要倒閣的意向。

林全今赴立法院報告815全台大停電並備詢，會前受訪時表示，林錫耀拜會親民黨團很早就約好了，且也有跟他報告，主要是就親民黨委員關心的問題，做一個正式的說明和了解。

815全台大停電引發基層民意不滿，國民黨立委有意醞釀倒閣，但礙於僅有34席，需聯合小黨如親民黨團，才有機會達成38席倒閣門檻。林全強調，並沒有親民黨團要倒閣的意向。

(工商)