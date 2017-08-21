天鴿颱風慢飛 預計14：30陸上警報

今天下午台灣東半部就會感受到降雨，氣象局預計午後發布陸上颱風警報。(翻攝自氣象局官網)

天鴿颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，將對台灣東南部海面及巴士海峽構成威脅。氣象局表示，目前警戒地區包括台灣東半部及蘭嶼、綠島、恆春半島等，且因海溫熱量高，颱風有增強可能，今天下午台灣東半部就會感受到降雨。若颱風路徑不變，將在下午2點30分發布陸上颱風警報。

氣象局第一組防災科科長謝明昌表示，氣象局持續針對天鴿颱風發布海上颱風警報，今天早上8時颱風的最新位置已經來到鵝鑾鼻東南東方440公里的海面上，預計未來會以每小時12轉20公里的速度快速朝向台灣南端近海接近，目前警戒區域包括台灣南邊的巴士海峽，以及東南部還有蘭嶼綠島地區，由於颱風速度減慢，陸上颱風警報預計中午過後才會發布。

謝明昌指出，關於台灣地區受到颱風的影響，有幾點特點，首先颱風結構跟強度部分，目前颱風位置處於大低壓帶，在接近台灣過程當中，因海溫及熱含量高，有利於颱風逐漸增強，但另一方面，垂直風切又限制了其發展，所以天鴿颱風經過台灣時，還是會以輕度颱風為主。

謝明昌表示，今天上午颱風外圍環流陸續會對台灣東半部帶來降雨，台灣西半部天氣相對穩定，且處於背風側，白天溫度可能還會高一點，但今天下午過後，台灣東半部沿海、恆春半島、台灣西南部海面，陸續都會有長浪發生，從事海上活動需要特別小心。

謝明昌表示，今天下午開始，颱風更靠近了，東半部降雨會變得更明顯，且今晚開始到明天之間是颱風最靠近台灣，且影響最明顯的時候，今天晚上的降雨主要還是以東半部為主，明天白天開始，颱風會從台灣正南方移到台灣西南部，到時除了台灣東半部持續有降雨外，西部地區降雨也會明顯增加。

(中時)