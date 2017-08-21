NBA》葛瑞芬預言 詹姆斯不去LA而是NY
儘管外界早已謠傳，「小皇帝」詹姆斯明年夏天落腳之處將是湖人，不過同在洛杉磯的快艇明星前鋒布雷克葛瑞芬偏不這麼想，他在21日預告，詹姆斯與他的好友們正在醞釀一些東西，所以詹皇明年夏天的去處應該是紐約才對！
「說真的，我從來不認為詹姆斯會來洛杉磯打球，」布雷克葛瑞芬表示，「我當然不是知道什麼內幕，可是我知道詹姆斯與他的經紀團隊正在醞釀一些東西，我不清楚他們在計畫些什麼，不過我相信他們會努力讓那件事情成真。」
「相較於洛杉磯，我想詹姆斯更可能去紐約，因為我一直認為，在麥迪遜花園廣場打球，那種感覺完全不同，儘管他們上季戰績欠佳，可是那種氛圍仍在。」看來葛瑞芬確實收到一些風聲，卻不願意把實際狀況說個清楚。
畢竟不只詹姆斯明年夏天可以成為自由球員，韋德與保羅也是(韋德甚至可能遭到公牛提前買斷)，「甜瓜」安森尼目前出走陷入僵局，火箭遲遲無法跟尼克達成共識，安森尼到現在還是走不了，4名好友在紐約聚首並非不可能。
姑且不管葛瑞芬預言是真是假，起碼他提供球迷完全不同的想像空間，假如尼克真有辦法讓詹姆斯、安森尼、保羅與韋德同隊打球，這個陣容當然可怕，問題是尼克要花多少錢才可能成真，這恐怕也是必須考量的重點之一。
(中時電子報)
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