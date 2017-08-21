聖克里外長二度訪台 會見副總統陳建仁

外交部今表示，聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利（Hon. Mark Brantley）21日至25日率團訪台，訪團成員還包括農業暨衛生部長漢米爾頓（Hon. Eugene Hamilton）等克國重要官員，此行是布蘭特利第二度來訪。

外交部指出，訪團在台停留期間，將會見副總統陳建仁，外交部長李大維、教育部、行政院農業委員會、衛生福利部、勞動部勞力發展署、行政院農業委員會農業試驗所，並接受李大維款宴。

外交部說，訪團另將參訪台北榮民總醫院，參觀十鼓仁糖文創園區、松山文創園區，與台江生態文化園區等經文設施，以瞭解我國建設及發展現況。

(中時)