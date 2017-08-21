葷素皆有！保育員張羅美味！動物園「御膳房」開張

靈長類的褐狐猴、環尾狐猴等，可以用手拿著食物一口一口啃咬。（台北市立動物園提供）

什麼！動物園裡也有「滿漢大餐」！不僅美味，還兼顧營養！在清朝時期，專門管理皇帝、后妃及宮中其他皇室成員餐飲及典禮宴食的單位，稱為「御膳房」，除此之外，紫禁城内大大小小的宫院裡，依照各妃嬪的等級，也都有各自規模不等的膳房。台北市立動物園為了提供300多種動物、2000多隻個體的飲食，在廚房的編制上，規模似乎不比皇室宮廷遜色唷！

民以食為天，從古迄今，上至王公貴族，下至平民百姓，每天非得關注的事情總離不開「吃」，就連動物們也不例外！為了妥善照顧眾多的野生動物，台北市立動物園裡大大小小的廚房可是全年無休，保育員會依不同的營養需求，為各類群動物們準備新鮮蔬果、肉品、鮮魚、大骨、猴米糕、雞蛋、麵包及飼糧等多樣食材。

每天的13：40-14：20可以在廚房外觀賞保育員準備食材的過程唷！（台北市立動物園提供）

每到備餐時間，動物廚房內此起彼落的聲音，總是特別容易讓路過的人產生各種聯想！為了滿足遊客的好奇心，兒童動物區裡特別規劃了開放式的動物廚房，每天的13：40-14：20（約30分鐘），大家可以在廚房外，親眼目睹保育員為動物們張羅餐點的過程唷！

兒童動物區小廚房室內空間明亮、氣氛溫馨。（台北市立動物園提供）

像是園內專責統整採購、配給、冰存、製作猴米糕、蒸煮蛋、刨紅蘿蔔和地瓜簽等食材的「調配室」，功能就好比是「御膳房」一樣，至於分布在各個館區內的小廚房，則是為了滿足動物們的口腹之慾，保育員依據各種動物在野外的食性，調配專屬的「野性配方」，讓牠們吃得津津有味又健康！

廚房內外設置了簡單明瞭的解說看板，牆上呈現每種動物的菜單。（台北市立動物園提供）

每個人到動物園遊玩，除了觀察野生動物之外，也都十分好奇動物們日常吃些什麼？聽到了大家的心聲，兒童動物區特別闢建了有如觀光工廠的動物廚房，開放時間為每天13：40-14：20（約30分鐘）。

備餐時間一到，保育員便會將電燈及窗簾開啟，現階段遊客可以透過玻璃窗觀察保育員準備食物的情形，由於每種動物的食性大不相同，還必須考慮個體採食的習慣，所以光是一根紅蘿蔔就有各種不同的切法。

食蛇龜嘴巴小小的，加上特別的挑食，保育員只好費工地將牠的食物全都切成小丁拌勻。（台北市立動物園提供）

例如靈長類的褐狐猴、環尾狐猴及黑冠松鼠猴等，牠們可以用手拿著食物一口一口啃咬，所以食材大多切成直徑4公分左右的塊狀，而食蛇龜的嘴巴小小的，加上特別的挑食，專門撿香蕉及麵包蟲吃，青菜則是理都不理，因此保育員只好費工地將牠的食物全都切成小丁拌勻，這樣食蛇龜就會乖乖的把蔬菜全部吃下肚。

兒童動物區廚房的配置麻雀雖小但五臟俱全，建築物內外都設置了簡單明瞭的解說看板，牆上還清楚地呈現每種動物的菜單，室內空間明亮、氣氛溫馨。目前正等待裝設空調設備，完工後便能讓遊客分組進行「動物食材準備」體驗課程，現階段保育員每天都必須在悶熱的環境下揮汗如雨的工作。

如果您有到兒童動物區參觀，在備餐時段經過小廚房，請別忘了停下您的腳步欣賞保育員俐落的身影，也不妨招招手為他們加油打氣哦！

(中時電子報)