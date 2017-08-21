葉華捲桃色風暴 前經紀人爆她當林志玲丫鬟內幕

葉華被前經紀人爆出先前去爭取《赤壁》角色的過程。（圖／取自葉華臉書）

八點檔女星葉華外型亮眼，更在《甘味人生》中演活小三「孫珍妮」角色，可日前她傳出現實生活也當小三，介入一位牛郎婚姻生活，事後又被爆遭仙人跳，令人震驚。不過她的前經紀人昨則在網上回憶過去帶著葉華直奔北京，幫她拿下《赤壁》、擔任林志玲丫鬟的內幕。

葉華的前經紀人倪有純昨在臉書回憶過去帶著她夜奔北京，希望爭取《赤壁》中林志玲貼身丫鬟一角。只是兩人碰面時，倪有純見到葉華臉上長滿青春痘都嚇呆了，更說最後葉華連試鏡機會都沒有，不過最後因為大導演通知林志玲到家中，表示要給她加戲，並介紹葉華給她，告知「葉華演妳的貼身丫鬟，可以嗎？」倪有純回想當時「林志玲遲疑了一下，就點點頭。」讓葉華最後順利得到該角。

據倪有純透露，幫忙牽線介紹葉華的中間人，告知她最終能讓葉華獲得角色的關鍵在於，「很多靠近吳宇森的人，都拿到了他們要的好處，妳卻什麼都沒有，我就全力協助妳這傻人。」

(中時電子報)