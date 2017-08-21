海產攤喋血 酒醉男持刀砍人 親大哥勸架也遭殃

王男（中）酒後抓狂，持刀揮舞砍人。（柯宗緯翻攝）

今晨高雄不平靜！小港區一家海產攤發生喋血事件，綽號「小港小虎哥」的57歲王姓男子，酒後三巡與隔壁包廂高姓舊識因故起口角，王嫌遂藉酒壯膽持刀亂舞，旁人見狀上前勸架，就連王男的親大哥也無端受遭殃，共4人受傷掛彩，其中以54歲高男傷勢最重，頭、頸部大失血，正在小港醫院救治中，全案依殺人未遂偵辦。

這起事件發生在，21日凌晨2時50分，警方獲報有人在小港區金府路上一家海產攤上打架，抵達時只見王男情緒不穩，打赤膊、手持一把短刀，步伐不穩，與身旁郭姓男子互相攙扶，身上滿布血跡，警方喝令王嫌將刀子放下，他不願就範，員警試圖以辣椒水噴灑王男臉部，同時以警棍將他手中刀子打落，當場將人給制伏在地。

警方調查，王嫌為當地治安人口，有竊盜、殺人、妨礙自由等前科，原與郭、林姓友人到海產店吃宵夜飲酒，隔壁包廂剛好有舊識高姓男子、王嫌親大哥及另名友人。

席間，高姓男子走向店外跟王嫌打招呼，但雙方因故起爭執，王嫌便抓狂似持刀揮舞，郭、林兩位友人手部遭劃傷，王嫌親大哥也受波及，而高姓男子傷勢最重，全身多處刀傷，正在加護病房搶救中，其餘傷者無生命危險。

(中時)