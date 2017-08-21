吳敦義：革新團結就有重返執政機會

國民黨主席吳敦義今(21日)上午表示，這一年以來，民進黨有許多失去民心的執政，希望能重新喚起民眾對國民黨過去執政的信心，民心團結、經濟成長、社會安定、兩岸和平與穩定發展，相信只要國民黨革新、團結，就有重返執政的良好機會。

國民黨第二十屆第一次中央評議委員會議今天在中央黨部舉行，吳敦義親自出席並聽取中評委的建言，同時由行管會主委邱大展報告當前黨產現況。

吳敦義致詞時一開始即表示，有20多位在全球各地的中央評議委員，踴躍地、不遠萬里回到台北出席會議，他對此特別表達誠摯的感謝與敬意。

吳敦義指出，國民黨昨天舉行第二十屆第一次全國黨代表大會，在非常融洽、團結、充滿革新的意念下順利進行，希望2018年、2020年，國民黨能重返執政。

(中時)