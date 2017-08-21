聽過「八月憂鬱」嗎？或許你也有！

或許你也有「八月憂鬱」！(達志影像/shutterstock提供)

夏天漸漸步入尾聲，暑假也剩不到兩星期了，你有「八月憂鬱」(August Blues)嗎？《科學》雜誌解釋，「八月憂鬱」其實就有點類似每當周末我們就會害怕星期一工作日的到來，而患有「週日憂鬱」一樣，差別只是在八月憂鬱會持續約一個月。

《科學》雜誌進一步說明造成八月憂鬱的原因，其實就是如果你是討厭夏天的人，那麼你會更煩躁地的想要它快點過完；反之如果你喜歡夏天，那麼你也會對它即將結束而感到焦慮，但無論你是屬於哪一種人，你幾乎都會因為覺得自己沒有將八月過的盡善盡美，而充滿內疚。

而研究也發現，八月憂鬱與周日憂鬱的症狀很雷同，都是睡眠品質會受到影響，且情緒壓力也會比其他時間來得大。

學者也建議，如果你深陷在八月憂傷中，那麼不妨想想你其實並不孤單，還可以試著用那些你平常拿來治療週日恐懼的方法，度過這段感覺奇怪卻又充滿壓力的日子。

(中時電子報)