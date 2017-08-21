聽過「八月憂鬱」嗎？或許你也有！
夏天漸漸步入尾聲，暑假也剩不到兩星期了，你有「八月憂鬱」(August Blues)嗎？《科學》雜誌解釋，「八月憂鬱」其實就有點類似每當周末我們就會害怕星期一工作日的到來，而患有「週日憂鬱」一樣，差別只是在八月憂鬱會持續約一個月。
《科學》雜誌進一步說明造成八月憂鬱的原因，其實就是如果你是討厭夏天的人，那麼你會更煩躁地的想要它快點過完；反之如果你喜歡夏天，那麼你也會對它即將結束而感到焦慮，但無論你是屬於哪一種人，你幾乎都會因為覺得自己沒有將八月過的盡善盡美，而充滿內疚。
而研究也發現，八月憂鬱與周日憂鬱的症狀很雷同，都是睡眠品質會受到影響，且情緒壓力也會比其他時間來得大。
學者也建議，如果你深陷在八月憂傷中，那麼不妨想想你其實並不孤單，還可以試著用那些你平常拿來治療週日恐懼的方法，度過這段感覺奇怪卻又充滿壓力的日子。
(中時電子報)
文章來源：bustle.com
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。