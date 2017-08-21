世大運加油沒提到游泳 小小瑜：覺得鼻酸
世大運各項賽事正如火如荼展開，不少熱門運動像是羽球、擊劍、棒球吸引不少民眾觀賽，不過「小小瑜」張芯瑜今（21日）在臉書透露，凡是聽到有人要去看世大運幫選手們加油，講好多項目都沒有提到游泳時，讓小小瑜直呼：「覺得鼻酸」。
小小瑜（張芯瑜）踏入演藝圈前曾是游泳健將，她也感嘆，訓練過程很辛苦，不論一年四季都要持續練習「在學校開始上課之前，在泳池照表操課游好幾千公尺！而放學後其他同學出去玩樂時，我們仍又泳池報到，再游個好幾千」，快比賽前夕更是要加強訓練，辛苦的訓練過程常需要靠意志力堅持。
游泳選手除了訓練外，小小瑜以自身經驗提到，重訓、拉筋、划手板、圈輪胎以及賽前設計配速，也讓她有感而發說：「游泳選手絕對不是輕鬆的運動員」。看到昨天賽事仍有空位，小小瑜寫下：「現場帥氣的競速感其實也是很有趣的，而且男女選手都很壯很帥氣」，預祝世大運游泳選手能突破自己成績的同時，小小瑜語更重心長寫下：「希望大家能更重視台灣游泳跟水球的項目」。
(中時電子報)
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