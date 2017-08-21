震攝印軍 中國高原軍演火力大放送

近日，大陸西部戰區開展實兵實彈演練，錘鍊部隊實戰化能力。(圖/weiwenku網)

中印邊界對峙已超過2個月，基於「不打無準備之仗」原則。近日，大陸西部戰區陸軍組織特戰、陸航、裝甲等10多個兵種，百餘套主戰武器裝備挺進高原開展實兵實彈演練，錘鍊部隊實戰化能力。

據《央視新聞》報導，這次新型作戰力量高原實戰演練，以精確打擊，精確毀傷，快打快撤為高原使命課題訓練的顯著特點。其中，炮兵群完成首輪打擊後，就轉移至2號預定地域，繼續向敵展開猛烈打擊；列裝不久的新型反坦克導彈以超低空飛向敵縱深地域，精確摧毀裝甲目標。

同時，陸航分隊梯隊相互協同合作，低空掠地飛行規避敵方雷達偵察，利用空地導彈對重點目標實施精確打擊。首輪打擊採取多種武器連續攻擊的作戰方式奪取戰場主動權。武裝直升機首攻後，迅速補充彈藥後再度升空，飛行員運用多彈種對殘餘目標實施打擊。

經炮兵和陸航空地一體實施密集打擊，敵傷亡率已達預期目的。地面裝甲部隊向敵陣地發起衝擊，衝擊至敵前沿，車載步兵迅速下車投入戰鬥。隨後，特戰分隊在夜幕掩護下搭乘直升機採取交替掩護、超低空飛行等方式，滲透至敵後方展開破襲行動。

另外，中國陸軍某防空旅用列裝不久的某新型防空導彈，展開一場實兵實彈戰術演練，檢驗某新型防空導彈的精確打擊能力。數百臺防空裝備採取摩托化機動和鐵路輸送兩種方式，橫跨5省完成3000公里的晝夜遠程投送。該新型防空導彈具有機動性能強、自動化程度高，搜捕空中目標範圍廣、跟蹤穩定，打擊空中目標更加精準高效等特點。

《央視新聞》搭配視頻大秀軍事力量，企圖震攝印度，以不戰而屈人之兵。若印度堅不撤軍，則戰必勝，力求開戰就要清理戰場。

(中時電子報)