我們不是暴徒！反年改團體要求還清白

反年改團體今開記者會喊冤被抹黑。(擷取自中時電子報臉書)

破壞世大運開幕被罵翻，反年改團體今開記者會喊冤被抹黑。(中時電子報直播影片)

擾亂世大運挨轟 反年改喊冤：蔡自導自演

反年改團體在世大運開幕式抗議，造成各國選手一度無法進場。這場活動的召集人黃正忠稍早表示，當天他們有經過合法申請，「不是暴徒」，他也否認丟擲煙霧罐，影響選手入場。他不滿表示，不要把煙霧彈、暴徒加在他們身上，並要求警政署公布當天錄影畫面，還他們清白！

針對顏才仁涉嫌毆打警察，黃正忠說顏才仁率領民眾走了3小時才走到會場，群眾又累又渴情緒激動，顏當時在安撫群眾情緒，是被民眾推擠後碰到警察，警察直接把他過肩摔，壓制在地。他說當天與會的人都穿白衣，而涉嫌打傷警察的人穿黑衣，絕對不會是他們的人打傷警察。

關於當天有沒有拍打小巨蛋玻璃嚇到選手？黃正忠說有警察人員說外國選手到現場後，發現到處都是鐵欄杆，所以選手會怕才不敢進去。

被問到閉幕式會不會再次出現鬧場？黃正忠則說「希望蔡英文總統拚經濟，錯誤政策要改。」

黃正忠最後重申，所有報導都是錯誤的，他希望在這邊還原真相，要求國安局、警政署把錄影帶公布，不要把煙霧彈、暴徒加在他們身上。

(集團連線報導)