領導卓越獎公布 中小學20位校長獲獎

台北市福安國中校長施俞旭（前排右一）獲得今年「校長領導卓越獎」。（教育部提供）

教育部今天公布「106年度校長領導卓越獎」獲獎校長名單，共有20人獲獎，包括國小組11位、國中組5位及高級中等學校組4位，教育部9月8日將在台中市中山堂公開表揚這些校長。

教育部93年起辦理「校長領導卓越獎」，以激勵校長形塑學校教育的優質文化。今年國小組有34位、國中組20位及高級中等學校組則有15位，共計69位校長進入複選，教育部選出20人獲獎，每人均可獲得獎座一座與獎金20萬元。

國小組11位得獎校長是：桃園市平鎮區東安國民小學黃校長木姻、屏東縣恆春鎮恆春國民小學江校長國樑、宜蘭縣宜蘭市黎明國民小學劉校長錫鑫、桃園市桃園區桃園國民小學吳校長雅芬、台中市和平區博屋瑪國民小學比令‧亞布校長、新北市新莊區光華國民小學林校長惠珍、桃園市桃園區大業國民小學黃校長清淵、台北市中山區永安國民小學邢校長小萍、台南市新營區新泰國民小學賴校長昭貴、台中市西屯區上石國民小學林校長峻堅、南投縣南投市漳興國民小學林校長宜城，共11位校長獲獎。

國中組5位得獎校長是：高雄市立苓雅國民中學姜校長正明、台南市立民德國民中學蔡校長美燕、台北市立福安國民中學施校長俞旭、新竹縣立新豐國民中學童校長鳳嬌、彰化縣立鹿鳴國民中學李校長錦仁。

高級中等學校組4位得獎校長是：國立中科實驗高級中學陳校長國祥、台北市私立景文高級中學許校長勝哲、國立北門高級農工職業學校張校長福祥、高雄市立瑞祥高級中學林校長香吟。

(中時)