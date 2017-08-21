第一夫人打人鬧事 辛巴威禁飛南非報復掀外交戰

辛巴威第一夫人格蕾絲和總統穆加貝。(圖/美聯社)

辛巴威第一夫人格蕾絲（Grace Mugabe）日前被控在南非暴打女模，辛巴威不僅要求南非批準外交豁免權給格蕾絲，甚至連總統都親自出動試圖迎妻回家，但南非遲遲不肯批准，也讓整起事件演變成兩國的外交戰，南非先是禁止辛巴威航空客機離境，接著辛巴威政府也巧立名目禁止南非航空客機起飛報復，終於辛巴威政府周日證實，南非決定同意格蕾絲外交豁免權，也讓格蕾絲立即搭機返回國內。

據《CNN》報導，這起外交事件越演越烈，導致兩國的航空遭受魚池之殃，一架由辛巴威總統穆加比（Robert Mugabe）女婿駕駛的辛巴威航空班機，18日在未獲南非民航局允許下，試圖從南非約翰尼斯堡機場起飛前往辛巴威首都哈拉雷，最終遭到南非民航局強制扣留班機。

辛巴威第一夫人格蕾絲。(圖/美聯社)

這讓辛巴威政府也還以顏色於19日宣布，禁止在2架南非航空班機起飛從境內哈拉雷機場飛往南非，南非航空對此表示，辛巴威政府要求其出示「外國營運商許可證」，才可以讓班機在辛巴威升降，但該航空過去20年從來沒有被要求出示相關證明，南非與辛巴威上周有10多架民航班機因這場外交風波滯留機場，兩國的外交對峙看似一發不可收拾。

整起事件起因於辛巴威第一夫人格蕾絲於13日被控在南非約翰尼斯堡飯店內，用電線暴打一名20歲女模恩格爾（Grace Engels），指控恩格爾和她的2名兒子同居，被打傷的恩格爾也隨即對格蕾絲提告，南非警方為此展開偵辦，一開始格蕾絲都表現配合，直到15日她開始神隱，讓南非政府對她發出「紅色預警」，以防她出境逃跑。

女模恩格斯遭格蕾絲用電線打傷，額頭上皮開肉綻。(圖/美聯社)

格蕾絲打人事件在南非引發軒然大波，辛巴威政府也在第一時間要求南非給予格蕾絲外交豁免權，但南非遲遲不肯答應，辛巴威總統穆加貝（Robert Mugabe）眼看妻子要在他國受審，也於16日搭專機前往南非營救，不少民眾更是為此上街頭抗議，大罵：「格蕾絲是恥辱」，兩國更是以禁飛對方的客機為手段展開外交戰，最後以辛巴威政府在20日表示格蕾絲獲得了外交豁免權已經返回國內結束了這場對峙，兩國航空也在補交文件後恢復正常。

南非國際關係和合作部長馬沙巴內（Maite Nkoana-Mashabane）對格蕾絲的外交豁免權表示，南非考量到要維持和地區內國家，尤其是辛巴威的良好關係，而做出了這個決定。

現年52歲的格蕾絲原是93歲的津巴布韋總統穆加貝的秘書，在為穆加貝生下2名子女後，升格成為穆加貝第2任妻子，格蕾絲過去的暴力打人歷史一籮筐，這已經是她第5次在國際場所動手打人，之前也包括在新加坡與杜拜毆打記者、在香港毆打攝影師、在馬來西亞毆打機場工作人員，但多因外交豁免權而免於被起訴，她在辛巴威也被批評是生活奢侈和以第一夫人身份弄權干政。

(中時電子報)