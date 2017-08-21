上帝之手!？ 奇異雲團捶打巴西

巴西東南部的泰謝拉德佛雷塔斯（Teixeira de Freitas） 城上空，日前出現宛若上帝之手的奇異雲團。（摘自網路）

巴西東南部的泰謝拉德佛雷塔斯（Teixeira de Freitas） 城上空，日前出現宛若上帝之手的奇異雲團，又像是隕石從天空墜落，促使當地民眾爭相拍照上傳網路，並引發一番熱議。

有網友目睹奇景後說:「真的很像隕石墜落，起初看到時很害怕，還以為會形成龍捲風。」

據專家指出，這出現約五分鐘後消散的巨大橙色雲團，可能是塵雲（dust cloud），其帶有橙色是因為夕陽折射的緣故。

(中時)