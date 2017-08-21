男開車撞死妻子及律師 檢方起訴求處極刑

44歲男子洪當興與妻子李怡慧打離婚官司，卻因不滿李女委認律師黃政雄在調解時替李女主張子女監護權，以及質疑洪訴狀內容與事實不符，竟於今年7月17日下午調解結束後，在台南地方法院車道開車衝撞準備離去的黃、女2人，導致黃政雄當場死亡，李女也因傷重2天後不治。台南地檢署今天偵查終結，除將洪某依殺人罪提起公訴，還建請法官判處極刑。

檢方指出，被告洪當興與被害人黃政雄並不認識，僅因其妻李怡慧委請前來參與調解程序時，黃政雄本於擔任律師之職責為被害人李怡慧主張權益，竟遭被告懷恨在心，路途中故意駕車自後猛烈撞擊2人並予以輾壓，造成他們傷重不治死亡， 事後被告仍執詞狡辯是過失，其手段兇殘，無悔改之意，不尊重生命之情可見。

(中時)