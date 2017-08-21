罷免黃國昌　近3萬份連署書送新北選委會

發起罷免的安定力量21日送交3萬份連署書至新北市選委會。（陳信翰攝）

發起罷免的安定力量21日送交3萬份連署書至新北市選委會。（陳信翰攝）

選委會工作人員清查罷免連署書。（陳信翰攝）

罷免黃國昌，安定力量今（21日）上午9時許，將近3萬份連署書送至新北市選舉委員會。（葉書宏攝）

罷免黃國昌，安定力量今（21日）上午9時許，將近3萬份連署書送至新北市選舉委員會。（葉書宏攝）

罷免黃國昌，安定力量今（21日）上午9時許，將近3萬份連署書送至新北市選舉委員會。（葉書宏攝）

罷免黃國昌，安定力量今（21日）上午9時許，將近3萬份連署書送至新北市選舉委員會。（葉書宏攝）

罷免黃國昌，安定力量今（21日）上午9時許，將近3萬份連署書送至新北市選舉委員會。（葉書宏攝）

安定力量發起罷免立委黃國昌行動進入第二階段，安定力量主席孫繼正、秘書長游信義等人，今（21日）上午9時許，將近3萬份連署書送至新北市選舉委員會，由新北市選委會副總幹事黃堯章代表收下。孫繼正強調，罷免黃國昌，國家更健康，「一手牽一手，霸昌一起走，三人同行，霸昌一定行！」

孫繼正表示，台灣亂象，政客們要負起最大責任，霸昌走到這一刻，相當不容易，讓台灣人民真正了解「太陽花運動」借殼上市的政治人物，對於社會的危害，9個月來，讓大家清楚了解罷免權的實現是真的、真的有可能的。

孫繼正表示，作為一位政治人物，只要真誠，都會獲得人民的尊敬，若心中充滿算計，人民會用選票唾棄你，台灣政治充滿私慾、操弄族群對立、分化，拿著人民選票當作籌碼，時代力量在立法院中沒有成為制衡的力量，反而將立法院變成作秀的舞台，台灣不能容許如此不負責任的政客。

孫繼正說，第三階段投票門檻是6萬2798票，第一階段、第二階段連署數量超過4萬，經過篩選，今遞交近3萬連署書，只要一手牽一手投票，一定能通過罷免門檻。

據悉，黃國昌位於新北市第12選區，包含金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮等7個區域，選舉人數共有25萬1191人，只要同意票超過選舉人總數的25％、6萬2798票，黃國昌可能成為選罷法修正後（2016年底修正）第一個被罷免的立委。

(中時)