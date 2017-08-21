世大運水球 中華台北不敵英國

世大運水球賽，中華台北第3場對上英國隊。（莊旻靜攝）

世大運水球賽，中華台北第3場對上英國隊，在第2節攻下2分。（莊旻靜攝）

世大運水球賽，中華台北第3場對上英國隊，在第2節攻下2分。（莊旻靜攝）

世大運水球賽，中華台北第3場對上英國隊，在第2節攻下2分。（莊旻靜攝）

英國隊在下半場展開連續攻勢，下半場即拿到11分，迅速拉開比數。（莊旻靜攝）

儘管比數拉大，中華台北仍展現強烈企圖心。（莊旻靜攝）

中華台北隊在水球比賽結束後，向場邊支持的親友及民眾致意，獲得如雷掌聲。（莊旻靜攝）

中華台北隊在水球比賽結束後，向場邊支持的親友及民眾致意，獲得如雷掌聲。（莊旻靜攝）

2017台北世大運水球比賽中華台北第3場對上英國隊，英國隊在第1節即以6分差距領先，儘管中華台北在第2節強攻2分，但仍不敵英國隊，終場以2比18分的比數落敗。

英國隊在第1節即拉開比分，第2節僅攻下1分，而中華台北則在第2節取下2分，場邊加油團打氣聲不絕於耳。不過英國隊隨後在下半場連續進攻，迅速拉開比數，在下半場即獲得11分。

儘管中華台北在下半場仍有多次進球機會，但未能如願再得分。這是中華台北繼輸給南韓、法國後，再度輸給英國，不過中華台北水球隊表現出求勝慾望，獲得場邊如雷打氣聲與掌聲。

(中時)