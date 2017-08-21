世大運水球 中華台北不敵英國
2017台北世大運水球比賽中華台北第3場對上英國隊，英國隊在第1節即以6分差距領先，儘管中華台北在第2節強攻2分，但仍不敵英國隊，終場以2比18分的比數落敗。
英國隊在第1節即拉開比分，第2節僅攻下1分，而中華台北則在第2節取下2分，場邊加油團打氣聲不絕於耳。不過英國隊隨後在下半場連續進攻，迅速拉開比數，在下半場即獲得11分。
儘管中華台北在下半場仍有多次進球機會，但未能如願再得分。這是中華台北繼輸給南韓、法國後，再度輸給英國，不過中華台北水球隊表現出求勝慾望，獲得場邊如雷打氣聲與掌聲。
(中時)
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