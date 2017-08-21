外交部：7成民眾贊成踏實外交、新南向

外交部今表示，其委託民調結果顯示，超過70%的受訪民眾對政府目前推動的「踏實外交」及「新南向政策」表示贊同；並有超過72%的民眾贊成政府不與中國大陸以金錢競逐邦交國。

外交部指出，他們委託「趨勢民意調查研究公司」於今年8月9日至11日進行「民眾對外交工作看法」之民意調查。

外交部說，根據本次民調結果，70%的受訪民眾贊同政府推動「踏實外交」，並支持外交部在此政策下規劃的工作要項，包括：近85%的民眾贊同政府以雙向互惠互助的新模式，深化與友邦的交流合作；85%的民眾贊成政府妥適運用有限外交資源，對駐外館處做最有利的配置；近76%的民眾贊同持續推動高層出訪，並有超過72%的民眾贊成政府不與中國大陸以金錢競逐邦交國。

外交部強調，民調結果同時顯示，近80%的民眾贊同政府推動「新南向政策」，以深化台灣與東南亞、紐澳及南亞國家的關係；對照去年底此項民調支持率為71%，顯見民眾已更加瞭解並支持「新南向政策」。此外，超過80%的民眾對與地方政府合作共同推動「新南向政策」表示支持；近72%的民眾支持外交部配合「新南向政策」，放寬東南亞及南亞國家人士來台簽證便利措施。

外交部表示，為加強與民眾互動，外交部特別在本年7月21日成立「外交部粉絲團」，這次亦就該臉書專頁進行民調，雖僅有10.7%的受訪者表示知道此臉書專頁，但有高達83.6%的受訪者就外交部開設臉書專頁之做法持正面態度。

本次民意調查透過市話及手機訪問的方式，以分層比例隨機抽樣進行，完訪1,134份有效樣本。受訪者涵蓋22縣市（包含離島地區）以及各年齡層（20歲以下44人、20歲以上1,090人）與不同教育程度的民眾。在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.9%之內。

(中時)