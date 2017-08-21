NBA》科爾：勇士不會內訌 下季還會更強

就算擁有四巨頭，勇士總教練科爾卻從未擔心過內訌問題。(美聯社資料照)

眼見今年夏天騎士內部發生空前內訌，詹姆斯與厄文之間關係日趨惡化，擁有「四巨頭」柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林的勇士總教練科爾，卻一點也不擔心勇士會發生類似狀況，「勇士球員都很清楚勝利的代價是什麼！」

「我們球員為人不是那樣的，他們很熱愛且享受生活，球隊狀態也很好，無須製造什麼戲劇效果(指炒作內訌)，」科爾表示，「可是很多球員確實在拿到總冠軍後，就會渴望自己能在球隊擁有更大的角色，或是賺更多的錢。」

科爾認為這是人性問題，幸好勇士球員很清楚勝利的代價，也都明白想要獲取更多東西，就必須要先保證球隊的成功。勇士確實也跟科爾說的一樣，去年夏天找來杜蘭特，上季卻沒發生任何內訌，杜蘭特更願降薪幫助勇士留人。

科爾更有信心勇士下個球季會更強大，「在我擔任勇士總教練的第1年，還覺得很多事情是未知的，如今我明白擁有好的球員，就可以打出好球賽，取得應有的成功，前提是你必須把他們放在正確的位置上面。」

「我們現在已經解決這些問題，球隊的狀態很好，具有能量且充滿天賦，」科爾說，「我感覺下個球季會很有意思，大家還可以更強，我也完全不會因為奪冠壓力感到焦慮，更不擔心球員可能發生內訌影響球隊前進。」

(中時電子報)