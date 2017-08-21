性愛影片恐嚇性侵前女友 男判3年10月定讞
高雄市莊姓男子因不滿女友與他分手，前年竟以通訊軟體傳送訊息給她，佯稱掌握她的性愛照片及影片，且不惜隨意對外散布，以此方式恐嚇她與之發生性行為，最高法院認為莊男犯後沒有悔意、未向被害女子道歉，今日依強制性交罪將他判刑3年10月確定。
莊男與被害女子在前年8月間分手，他因對此事心有不甘，竟在隔月以LINE傳送訊息要求與她性交，她以「我不是砲友」拒絕後，莊先傳送她身著家居服的照片給她，然後以掌握她的私密照門與性愛影片，不惜對外散布為由，恐嚇她要求發生性關係。
被害女子因心生畏懼，被迫讓莊男到她住處，莊不無視她推阻、哭泣拒絕加以性侵，之後，他食髓知味又以此方式，強迫她與之發生性關係，共計性侵得逞3次，被害女子不堪屢受恐嚇、性侵報警求助，警方據報逮捕莊男移送法辦。
歷審都認為，莊男為求自己性慾之滿足，不顧女被害人多次明示拒絕，仍以欲散布性愛照加以恐嚇並性侵，致其恐懼、身心受創，迄今未向她道歉，考量他犯後沒有悔意，將他判刑3年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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