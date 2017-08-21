是否知道「木栓閉氣」？林全：這不是成語
815全台大停電惹民怨，行政院長林全今赴立院做專案報告並備詢。台灣自和平電塔倒塌後，就傳出限電危機，行政院甚至下令公家機關下午關冷氣，藍委王育敏今在質詢時問，是否知道「木栓閉氣」這個成語？林全表示，沒聽過這個成語，但隨後意會「木栓」指得是他的名字，趕緊撇清「這不是成語」。
由於林全在備詢時多次強調，台灣並不缺電，近來的電力問題是輸配電及管理紀律問題。王育敏問，如果台灣沒有缺電問題，為何要下令公務機關下午1到3點關冷氣，「這是正常的國家嗎？」
王育敏問林全，是否聽過「木栓閉氣」這句成語？林全直言沒有，遭王育敏批評行政院沒有「下情上達」。隨後林全馬上意會過來，表示這不是成語。
王批評，這樣奇怪的施政，導致人民處於水深火熱之中，所以網路才會瘋傳這成語。
(中時)
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