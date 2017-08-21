輕颱「天鴿」襲台！經濟部開設二級災害緊急應變小組

天鴿逼台，周二影響最大！(取自中央氣象局)

因應天鴿颱風，經濟部今(21)日上午8時開設風災二級災害緊急應變小組。水利署長賴建信督導小組開設情形，指示同仁上緊發條、做好萬全準備。

依據中央氣象局資料顯示，輕度颱風天鴿目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對臺灣東南部海面及巴士海峽構成威脅。

水利署指出，賴署長已特別要求尼莎及海棠颱風受災的臺南、屏東地區，請河川局協助地方政府先行預劃抽水機及防汛器材，避免二次災害；同時指示各河川局、臺北水源特定區管理局及各水資源局，全面檢視施工中工程、加強豪雨、颱風災害地點及防汛熱點整備、備妥水源高濁度應變措施；並責請各局局長與轄區內縣市政府聯繫，再次檢視地方防汛整備情形，適時啟動水患自主社區疏散撤離。務盡全力確保颱風來襲時，能將災害降至最低。

水利署另表示，全國大型移動式抽水機1,015部，已預佈950部至各縣市政府；各地方政府已簽訂移動式抽水機相互支援協定，水利署也將與地方政府保持密切聯繫，全力支援。水利署並將啟動全國1,603位防汛護水志工及全台超過8,800個企業協助水情及災情通報作業，以降低災損。

水利署再次提醒，颱風期間水庫有調節性放水情形，沿岸地勢較低窪的地區可能受影響，民眾若有停放在河道高灘地的車輛，請密切注意橫移門關閉的訊息。

(中時電子報)