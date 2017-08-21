1963全日蝕目擊者警告 直擊20秒就可眼瞎

兩名戴上特殊眼鏡，準備觀賞全日蝕的人。(美聯社)

在美國許多民眾為今天即將發生的全日蝕興奮之際，奧勒岡州一名曾在1963年見證同現象、並因此單眼視力受損的男子Louis Tomososki警告，只要直視20秒視力就可因此永久受損。

1963年全日蝕通過阿拉斯加和加拿大上空，但在奧勒岡州只能看到部分現象，當年16歲的Tomososki在高中棒球場上就見證了這個奇景，當時大眾多半不知應戴上特殊眼鏡保護眼睛，因此Tomososki用肉眼觀看，他閉上左眼、僅用右眼看全日蝕。

他僅看了20秒就對他的視力造成永久傷害，他雖不記得何時發現視網膜上破了個洞，但他後來看人的時候，雖看得到臉但是看不到鼻子。他在高中後參加美國空軍，在視力檢查時發現這個破洞的存在。

自他在目擊後已過了超過50年，Tomososki現已近71歲，但是他的視力沒有變差也沒變好，只是每次檢查視力醫生都會發現這個破洞。奧勒岡健康與科學大學(OHSU)副教授Brandon Lujan說，其實直視太陽不管哪天眼力都會受損，但在日蝕時就算可見光被月球遮住，太陽的UV和紅外線還是會對視網膜造成傷害。視力受損可能幾個小時到幾天才會顯現，不幸的是目前沒有治療的方法，只能祈禱身體能自行治癒，但多半視力受損就是永久性的。

(中時電子報)