注意防颱！ 農委會：青蔥、葉菜易受災

農委會主委林聰賢日前赴宜蘭勘查蔥田災損。（資料照、農委會提供）

天鴿颱風來襲，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，農委會提醒農民，若已接近收穫期，應提早採收避免損失，高麗菜、結球白菜等大宗蔬菜，也應採收後冷藏保存，準備颱風過後釋出調節市場。農委會表示，相關農畜產品供應量充足，民眾可以安心，不必搶購。

農委會表示，在稻作方面，二期稻作已插秧之田區，應注意加強田間蓄水，水深以秧苗高度為宜，以免秧苗受颱風吹襲傷害，水稻育苗中心也應加強綠化場防颱措施。蔬菜生產方面，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，已屆收穫期應儘速採收，以減少損失，至於大宗蔬菜如高麗菜、結球白菜等，也請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

農委會指出，果樹生產方面，果樹應強化支柱及排水設施，已屆採收期之水果，例如文旦柚、鳳梨、釋迦、木瓜、香蕉及楊桃等，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求供貨。正值果實發育期之水果，如甜柿及柑橘類等應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂。

農委會表示，在漁業方面，提醒養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。定置網業者亦應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。海面上作業船隻應留意收聽颱風最新動態，同時與各地區漁業電台保持密切聯繫。

農委會強調，農畜產品供應量充足，也持續針對農畜產品供應量加強調控，並輔導主要農民團體及消費地市場大型冷藏庫進行蔬菜及農畜產品供應調節，請民眾安心，不必搶購。

(中時)