瘋日蝕 美數百萬人料陷車陣 生產力損失210億
周一從太平洋岸的奧勒岡一路到大西洋岸的南卡羅來納州，都將目睹99年來第一次從西岸延伸到東岸的日全蝕。
據CNN與《每日郵報》（DailyMail）報導，為了迎接這近百年來難得一見的奇景，美國各地已掀起一陣日蝕熱。上次從美西華盛頓州一路延伸到美國東南岸佛羅里達的日全蝕是在1918年6月8日。
據美國國家航空暨太空總署（NASA）說，若是要在同一地點再看到日全食，必須再等375年。因此，如果不想跑去別的地方觀賞日全蝕，長生不老藥又還沒發明，就得好好把握這一生一次的機會。
面對這難得一見的天文盛事，奧勒岡州交通部(Oregon Department of Transportation, ODOT)如臨大敵，警告源源不絕湧入的訪客，可能會遇上該州史上最嚴重的大塞車。
奧勒岡州交通部官員漢彌頓（Don Hamilton）預測，可能會有上百萬人搶進該州，而由西岸到東岸的日全蝕沿線，預料都會人滿為患。
目前約有兩億美國人住在開車一天，就能到達全日蝕區的地方，而專家說，預料會有多達700萬人會為了觀賞難得一見的全日蝕，擁入日蝕沿線狹長地帶的城鎮與營地。
美國人瘋日蝕雖然不是壞事，可是對老闆來說，卻也不是什麼好消息，據美國就業諮詢公司查林傑（Challenger, Grey & Christmas）估計，由於這次日全蝕發生在上班時間，可能會導致雇主損失6.94億美元（約210億新台幣）的生產力。
而全日蝕沿線的美國各州與城市，則由於數百萬民眾將請假追日蝕，或是忙裡偷閒，去觀賞日蝕，因此可能損失2億美元（近61億新台幣）的生產力。
(中時電子報)
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